Puigdemont will bei der Europawahl am 26. Mai als Spitzenkandidat des separatistischen Bündnisses "Gemeinsam für Katalonien/Freie für Europa" ins Rennen gehen. Der 56-Jährige hatte im März angekündigt, er wolle bei einem Einzug ins Europäische Parlament wieder nach Katalonien zurückkehren. Als Europaabgeordneter würde er in der gesamten EU und somit auch in Spanien parlamentarische Immunität genießen, sagte er.