Am Montagmorgen hatte Puigdemont erstmals Belgien verlassen, um an einer Debatte an der Universität von Kopenhagen teilnehmen. Die spanische Staatsanwaltschaft hatte am Sonntag mitgeteilt, sie werde erneut einen europäischen Haftbefehl für Puigdemont erlassen, sollte er von Belgien nach Dänemark reisen. Die Ankündigung versuchte sie dann am Montag auch in die Tat umzusetzen. Ob der Richter Pablo Llarena diesem Antrag stattgeben wird, war zunächst nicht klar. Im Dezember hatte er einen ähnlichen Haftbefehl zurückgezogen. Er tat dies aus Sorge, dass Brüssel Puigdemont nach Spanien zurückschicken würde, dabei aber die Straftatbestände beschränken würde, wegen derer er angeklagt werden könnte.