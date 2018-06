Francken gehört der Neuen Flämischen Allianz (N-VA) an, einer Partei, die seit ihrer Gründung 2001 die Unabhängigkeit Flanderns fordert. Bei der letzten Parlamentswahl 2014 wurde sie stärkste Kraft im Land. Sie setzt auf wirtschaftsliberale Positionen, fordert mehr Polizei und weniger Asylbewerber.

In der belgischen Nationalregierung hat die Partei gleich mehrere Ministerposten inne und in Flandern stellt sie den Ministerpräsidenten. Sie will die Unabhängigkeit Flanderns eher durch Staatsreformen als durch ein Referendum erreichen. Denn mal abgesehen davon, dass so ein Referendum laut Verfassung in Belgien verboten ist würde sich keine Mehrheit dafür finden.