Carles Puigdemont ist von der spanischen Justiz angeklagt worden Quelle: Quique Garcia/EPA EFE/dpa

Der abgesetzte Regionalpräsident Kataloniens, Carles Puigdemont, ist nach Belgien geflohen. Puigdemont ist in Spanien unter anderem wegen Rebellion angeklagt. Er habe den Separatisten "persönlich gesehen", sagte der Anwalt Paul Bekaert. Puigdemont habe ihn als Berater angestellt, bestätigte Bekaert dem TV-Sender VRT.



Für Dienstag kündigte er eine Stellungnahme Puigdemonts an. Unklar blieb zunächst, ob der Katalane in Belgien Asyl beantragen will. "Das ist noch nicht beschlossen", so Bekaert.