Puigdemont in Kopenhagen. Quelle: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix/AP/dpa

Spaniens Oberstes Gericht wird keinen neuen europäischen Haftbefehl gegen den katalanischen Ex-Regionalchef Carles Puigdemont ausstellen. Die Richter in Madrid lehnten den Antrag der Staatsanwaltschaft ab. Der 55-jährige Politiker war am Montag nach Kopenhagen geflogen. Dort wollte er an einer Hochschul-Debatte teilnehmen.



Der katalanische Separatist Puigdemont hatte sich im Herbst nach Belgien abgesetzt, um einer Festnahme zu entgehen. Ihm werden Rebellion und Untreue vorgeworfen.