Die Bundespolizei hatte Puigdemont um kurz vor halb 12 Uhr auf der Bundesautobahn 7 festgenommen, teilte das Landespolizeiamt in Kiel am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mit. Grundlage für die Verhaftung sei ein europäischer Haftbefehl. Zuvor hatte bereits Puigdemonts Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas auf Twitter von der Festnahme seines Mandanten berichtet. Puigdemont wurde nach Angaben seiner Pressestelle korrekt behandelt. "Die Verhaftung", so ZDF-Korrespondent Theo Koll in Barcelona, "erhöht natürlich den Druck in dem sehr lange laufenden Katz- und Mausspiel mit der spanischen Regierung".



Die Justiz habe schon am Freitag führende Politiker verhaftet. Damit seien Teile der Uanbhängigkeitsparteien "enthauptet". Diese hätten zwar in Barcelona die Mehrheit, aber eben kaum politisches Personal. Katalonien, so Koll, steht weiter unter Zwangsverwaltungsverwaltung. Puigdemont habe, so Koll, hohe symbolische Bedeutung. In Barcelona fand am Nachmittag eine Protestdemonstration statt, die am deutschen Konsulat endete .