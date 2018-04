Carles Puigdemont wird sich vermutlich heute äußern. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Nach zwei Wochen in einem deutschen Gefängnis ist der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont unter Auflagen frei. Es wird damit gerechnet, dass er sich heute in Berlin äußern wird. In Neumünster ist eine Demonstration gegen eine Auslieferung des verfolgten Politikers geplant.



Ob Deutschland Puigdemont aufgrund des europäischen Haftbefehls an Spanien ausliefert, ist noch nicht entschieden. Das Oberste Gericht Spaniens erwägt, den Europäischen Gerichtshof (EuGH) einzuschalten.