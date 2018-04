Das oberste spanische Gericht (Tribunal Supremo) stellte am 23. März den europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont und vier weitere führende Separatisten im Exil aus. Die Vorwürfe lauteten: Rebellion wegen der Ausrufung der Unabhängigkeit und Veruntreuung öffentlicher Mittel. Es war das zweite Mal, dass Richter Pablo Llarena den europäischen Haftbefehl ausstellte. Das erste Mal schrieb er am 3. November Puigdemont europaweit zur Fahndung aus. Am 5. November stellte sich der 55-Jährige daraufhin den belgischen Behörden. Im Zuge der Ermittlungen in Brüssel zeichnete sich ab, dass der Vorwurf der Rebellion keinen Bestand haben würde.



Daraufhin zog Llarena am 5. Dezember den Haftbefehl zurück. Er begründete dies mit der Gefahr, dass Teile der Begründungen des Haftbefehls von der belgischen Justiz verworfen werden könnten. Das aber ist für die spanischen Ermittler von großer Bedeutung, denn ein nach dem europäischen Haftbefehl ausgelieferter Verdächtiger darf auch in seiner Heimat nur wegen der Vorwürfe angeklagt werden, die in dem auslieferndem Land anerkannt werden. Puigdemont hätte also in Spanien nur wegen Korruption und nicht wegen Rebellion vor Gericht gestellt werden können.



In Spanien sitzen aber bereits Separatisten in Haft, die sich wegen des Vorwurfs der Rebellion verantworten müssen. Ihnen drohen bis zu 25 Jahre Haft. Sollte Puigdemont nach Spanien ausgeliefert werden und sollte er nur wegen Korruption angeklagt werden können, kann die führende Figur der Separatisten mit einem wesentlich geringerem Strafmaß rechnen als seine Mitstreiter. Auch wegen dieses Ungleichgewichts zog Llarena vergangenen Dezember nach spanischen Medienberichten die Notbremse und annullierte den europäischen Haftbefehl. Am Freitag war zunächst offen, ob er nun wieder die Fahndung nach Puigdemont aufheben lassen wird.