Puigdemont hatte zuvor in Brüssel erklärt, er suche in Belgien kein politisches Asyl und verstecke sich auch nicht vor der spanischen Justiz - wolle aber erst zurückkehren, wenn er "Garantien" für eine faire Behandlung bekomme. "Ich bin hier, um in Freiheit und Sicherheit zu handeln." Puigdemont war zusammen mit mehreren seiner separatistischen Mitstreiter heimlich nach Belgien ausgereist. Er sprach von insgesamt neun seiner Leute in Belgien. Einige seiner separatistischen Mitstreiter kehrten in der Nacht zu Mittwoch aber wieder nach Barcelona zurück, darunter der ehemalige katalanische Innenminister Joaquim Forn. Puigdemont selbst tauchte am Flughafen in der katalanischen Stadt dagegen nicht auf.