Einen Tag nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis in Neumünster plant der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont einen Auftritt in Berlin. Der 55-Jährige will am Samstagmittag eine Pressekonferenz in der Hauptstadt geben, wie die katalanische Separatistenorganisation ANC am Vormittag ankündigte.