"Ich bin nicht gerade glücklich über das, was Puigdemont gesagt hat, aber wahrscheinlich war es das klügste", sagte ein Zuhörer direkt nach der Rede. Zusammen mit zahlreichen Gleichgesinnten hatte er die Ansprache auf dem Platz vor dem Triumphbogen unweit des Parlaments verfolgt. "Jetzt gibt es eine letzte Chance für Gespräche, aber am Ende kann nur die volle Unabhängigkeit stehen." So sahen das viele Menschen - in einer Mischung aus Enttäuschung und Erleichterung.