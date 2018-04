Puigdemonts PDeCAT regierte seit 2015 bis zur Absetzung der Regierung am 27. Oktober gemeinsam mit der ERC. Diese ließ zunächst offen, ob sie zur Wahl auf einer Einheitsliste antreten werde. Die linksgerichtete Partei Kandidatur der Volkseinheit (CUP) will am kommenden Sonntag entscheiden, ob sie sich an der Wahl beteiligt - und wenn ja, in welcher Form.