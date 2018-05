Tausende Menschen gingen nach Bekanntgabe der Inhaftierungen in verschiedenen Städten Kataloniens auf die Straße, um gegen den Beschluss des Gerichts zu protestieren. In Barcelona versammelten sich die Menschen vor dem Regierungspalast. In Lleida wurde die Zahl der Demonstranten auf 3.000, in Tarragona auf 5.000 geschätzt. Viele Katalanen schlugen in der Nacht aus Protest auf Balkonen und von Fenstern aus auf leere Töpfe. In Barcelona war der Lärm in vielen Stadtvierteln zu hören.