In die gleiche Kerbe schlagen dieser Tage in Spanien viele. Wie Antonio García, politischer Starmoderator des TV-Senders "La Sexta". Dass acht Regionalpolitiker - darunter der abgesetzte Vizeregierungschef Oriol Junqueras - seit Donnerstag in U-Haft sitzen, habe in Katalonien auch unter Nicht-Separatisten "große Empörung ausgelöst". García spricht von einem "sozialen Erdbeben".