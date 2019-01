heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

US-Nationalspieler Christian Pulisic wechselt für 64 Millionen Euro von Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund zum FC Chelsea in die Premier League. Wie der BVB mitteilte, wird der 20 Jahre alte Flügelspieler allerdings noch bis zum Saisonende im Rahmen einer Leihe in Dortmund bleiben.



"Es war immer Christians großer Traum, in der Premier League zu spielen", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. "Infolgedessen war es uns nicht möglich, seinen Vertrag zu verlängern." Der Vertrag von Pulisic wäre im Sommer 2020 ausgelaufen, eine Leihgebühr wird für den BVB nicht fällig.