Für Putin war die Visite in Wien der dritte ranghohe Kontakt mit Staaten der EU binnen weniger Tage. Erst hatte er die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Sotschi zu Besuch, dann den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in St. Petersburg. Doch eine Annäherung brachten diese Gespräche nicht. Beide blieben hart gerade bei den Sanktionen. Umso größer waren die russischen Hoffnungen auf Kurz - die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti nannte ihn gar einen "Wunderkanzler". Am 1. Juli übernimmt Österreich die EU-Ratspräsidentschaft, dann bekommt es auch eine führende Rolle in der Sanktionsdiskussion. Putins Besuch in Wien schließe vorerst die Kette von Gesprächen mit Europa ab, sagte der Experte Wladislaw Below von der Moskauer Akademie der Wissenschaften. "Russland hofft, über Österreich ein Signal an Brüssel zu senden."