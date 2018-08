Der russische Außenminister ist eigentlich nicht zu übersehen. Sergej Lawrow ist 188 Zentimeter groß und reist nie allein. Auf seinem Flugzeug steht in Großbuchstaben ROSSIA und in Berlin wird seine Wagenkolonne von Motorrädern mit Blaulicht begleitet. Wenn Lawrow ein Hotel betritt, strecken gewöhnlich Touristen und Schaulustige ihre Smartphones in die Höhe. Man denkt, dass man mitkriegen würde, wenn er in der Stadt ist. Aber als Putins Chefdiplomat am 24. Juli im Kanzleramt Bundeskanzlerin Angele Merkel (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) traf, hat es die komplette Hauptstadtpresse verpasst - und erst am Tag danach erfahren.