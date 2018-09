Die drei Staaten verfolgen allesamt eigene, aber teils widerstrebende Interessen in Syrien: Russland ist dabei, das von den USA hinterlassene Vakuum in der Region zu nutzen. Der Iran hat Partei für Assad ergriffen, um sich Stützpunkte in Syrien zu sichern. Die Türkei unterstützt dagegen syrische Rebellengruppen, die auch kurdische Kämpfer in Syrien in Schach halten sollen. Sie muss bei einer Assad-Offensive zudem mit einer Massenflucht über die Grenze rechnen - und das, während sich ohnehin schon rund dreieinhalb Millionen syrische Flüchtlinge im Land befinden. Erdogan sagte dazu, dass sein Land nicht die Kraft oder Kapazitäten habe, um weitere Millionen Flüchtlinge aus Idlib aufzunehmen.