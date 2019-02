Putins Rede im vorigen Jahr ist im Westen noch in bester Erinnerung. Damals präsentierte er in einer Videoshow neue Waffensysteme. Wie im Vorjahr tritt er auch diesmal nicht im prunkvollen Kremlpalast auf - der wird gerade saniert. Eingeladen ist die Elite des Landes nun in das aus Zarenzeiten stammende Handelszentrum Gostiny Dwor in Kremlnähe.