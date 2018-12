Washington hat seinen Rückzug aus dem zwischenstaatlichen Abkommen von 1987 ja mehrfach angekündigt, mit der Begründung, Russland verstoße schon jetzt gegen dort festgeschriebene Entwicklungsverbote für Raketensysteme oberhalb von 500 Kilometern Reichweite.



Putin hat ebenfalls wenig Sympathien für diesen Abrüstungsvertrag. Er hält ihn nicht mehr für zeitgemäß, bindet er doch nur die USA und Russland. Zuletzt am Mittwoch wiederholte der Kremlchef seinen Vorschlag, den INF-Vertrag um andere Atomwaffenstaaten zu erweitern. Eine Initiative, die im Übrigen in der Vergangenheit durchaus von den USA geteilt wurde. Gemeinsam mit Washington verfolgte Moskau dieses Vorhaben sogar in der UNO. Jetzt allerdings prallt das an Donald Trump ab.