UN-Generalsekretär Antonio Guterres prangerte die Lage in der belagerten Enklave als "Hölle auf Erden" an und rief die Kriegsparteien auf, die im Sicherheitsrat vereinbarte Waffenruhe einzuhalten. "Ost-Ghuta kann nicht warten", sagte er. "Es ist höchste Zeit, diese Hölle auf Erden zu stoppen."



Die Vereinten Nationen (UN) stünden bereit, lebensrettende Hilfe in die Rebellen-Enklave Ost-Ghuta östlich von Damaskus zu bringen und Schwerverletzte von dort in Sicherheit zu bringen, sagte Guterres. In dem belagerten Gebiet, in dem rund 400.000 Menschen leben, gingen die Luftangriffe nach UN-Angaben auch am Montag weiter.