Assad dankte Putin für die Hilfe. Was das russische Militär getan habe, werde nicht vergessen, sagte er der Staatsagentur Sana zufolge. Das Blut russischer und syrischer Märtyrer sei miteinander vermischt. "Dieses Blut ist stärker als Terrorismus und Söldner und wird künftigen Generationen im Gedächtnis bleiben." Nach offizieller Lesart ist Russlands Militäreinsatz ein Beitrag zum Kampf gegen Terroristen, unter anderem der Gruppe Islamischer Staat (IS). Zuletzt hatten Moskauer Militärs immer wieder betont, dass der IS in Syrien weitgehend besiegt sei. "Wenn die Terroristen in Syrien noch einmal ihren Kopf erheben, dann werden wir ihnen einen Schlag versetzen, wie sie ihn zuvor noch nicht erlebt haben", sagte Putin.