In Russland werden sowohl Parlament als auch Präsident direkt gewählt. Theoretisch haben sie damit dieselbe Legitimität. In der Praxis wurde das russische System aber meist so gedeutet, dass der Präsident im Zentrum der Macht steht. Ministerpräsident Dmitri Medwedew sprach sich in einem Interview sehr deutlich gegen eine Wahl des Präsidenten durch das Parlament aus. Im Juli 2008, damals selbst Präsident, meinte er, dies würde "den Tod Russlands als Staat bedeuten". Russland müsse "für Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte eine Präsidialrepublik bleiben, um vereinigt zu bleiben".



2012 wurde die Amtszeit des Präsidenten von vier auf sechs Jahre erhöht. Putin könnte im Fall seiner erwarteten Wiederwahl also 24 Jahre ununterbrochen an der Regierung beteiligt sein, trotz der Beschränkung auf zwei Amtszeiten in Folge als Staatschef. 2008 hatte er mit Medwedew Posten getauscht und als Ministerpräsident die Regierung geleitet.

Bildquelle: dpa