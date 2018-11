Wladimir Putin, Präsident von Russland. Quelle: Alexander Nemenov/POOL AFP/AP/dpa

Russland will für ausländische Investoren interessanter werden. "Wir werden übermäßige Hürden in der Bürokratie abbauen", kündigte Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit deutschen Topmanagern in Moskau an. Sein Land wolle zudem erheblich in die Infrastruktur investieren.



"Wir werden alles Notwendige tun, damit sich ausländische Anleger - darunter auch deutsche - bei uns maximal wohl fühlen", sagte der Kremlchef. Er lobte die deutsche Wirtschaft für ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit.