700 Kilometer hat der Sonderzug des nordkoreanischen Staatsoberhauptes Kim Jong Un hinter sich, als er in den Morgenstunden (MESZ) in der russischen Hafenstadt Wladiwostok am Pazifik eintrifft. Über zehn Stunden war Kim Jong Un ab Pjöngjang in dem Zug unterwegs, der es aufgrund der schweren Waggons nur auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometer bringt.