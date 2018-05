Putin setzt denn auch primär auf die Karte "Nationale Identität". In seiner "Bewerbungsrede" vor der Wahl lag der Schwerpunkt nicht auf den Problemen der Menschen oder Rezepten zu deren Bewältigung, sondern auf den neuen, angeblich konkurrenzlosen Waffensystemen, die Russland groß bleiben lassen und unangreifbar machen. Eine Rede zur Lage der Nation war es. So wie Putin sie sieht. Auf der Internationalen Bühne hat er sein Land wieder etabliert. Ohne ihn geht nichts mehr in der Welt. Ob in der Ukraine oder in Syrien.