Wir haben einen brillanten Wahlkampf geführt, und deshalb bin ich Präsident. Donald Trump

Trump stand beim Gipfel mit Putin unter Druck. Zum ersten Mal machte das US-Justizministerium am Freitag russische Geheimdienstmitarbeiter und damit Putins Regierung direkt für die Hackerattacken auf Computer der oppositionellen US-Demokraten und des Wahlkampflagers von Trumps Konkurrentin Hillary Clinton verantwortlich. Trump sagte, Putin habe angeboten, dass US-Vertreter nach Russland reisen könnten und von russischen Beamten in ihren Ermittlungen zu den zwölf Verdächtigen unterstützt würden. "Ich denke, das ist ein unglaubliches Angebot."



Trump wollte sich nicht darauf festlegen, ob sich Russland in die Wahl eingemischt habe, wovon neben den Ermittlungsbehörden auch US-Geheimdienste überzeugt sind. "Ich habe großes Vertrauen in meine Geheimdienstleute", sagte er vor Journalisten. "Aber ich werde Ihnen sagen, dass Präsident Putin in seinem Dementi heute extrem stark und kraftvoll war." Er fügte hinzu: "Ich habe Vertrauen in beide Parteien."