Provinz Idlib in Syrien. Quelle: dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan wollen am Montag in Sotschi erneut über die Lage in Syrien beraten. Das sagte ein Kremlsprecher in Moskau. Im Mittelpunkt der Gespräche dürfte der Kampf um die Rebellenhochburg Idlib stehen. Putin hatte bisher eine Waffenruhe abgelehnt.



Russland unterstützt einen Vormarsch der syrischen Armee in das Gebiet. Die Türkei ist Schutzmacht der syrischen Opposition und will ein Blutbad nahe ihrer Grenze verhindern.