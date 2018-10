Wladimir Putin, Präsident von Russland. Archivbild Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Die Menschen in Russland müssen künftig fünf Jahre länger arbeiten. Präsident Wladimir Putin unterzeichnete das Gesetz zur umstrittenen Rentenreform. Die Unterschrift Putins unter die Reform zur Anhebung des Renteneintrittsalters galt als reine Formsache.



Nach der Neuregelung steigt das Eintrittsalter in die Rente schrittweise um fünf Jahre. Frauen sollen demnach mit 60 in Rente gehen, Männer mit 65 Jahren. In der Bevölkerung gab es in den vergangenen Monaten großen Unmut über das Vorhaben.