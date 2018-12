Gott möge es verhindern, aber wenn es dazu (zu einem Atomkrieg) kommen würde, würde dies das Ende aller Zivilisation bedeuten und vielleicht auch des Planeten. Russlands Präsident Wladimir Putin

"Wir beobachten ein Auseinanderbrechen des Rüstungskontrollsystems", sagte er und wies zudem darauf hin, dass die USA zögerten, über eine Verlängerung des Abrüstungsabkommens New Start zu verhandeln, das 2021 ausläuft. "Sie sind nicht interessiert, Sie brauchen es nicht? Okay, wir wissen, wie wir unsere Sicherheit gewährleisten", sagte er. "Gott möge es verhindern, aber wenn es dazu (zu einem Atomkrieg) kommen würde, würde dies das Ende aller Zivilisation bedeuten und vielleicht auch des Planeten", warnte Putin.



Putin nutzte seine alljährliche Jahrespressekonferenz zudem für eine massive Breitseite gegen den Westen. Der Westen fühle sich von einem immer mächtiger werdenden Russland bedroht, sagte Putin am Donnerstag vor hunderten Medienvertretern in Moskau. Der Westen wolle Russland in seiner Entwicklung bremsen, auch Sanktionen stünden "in Zusammenhang mit Russlands zunehmender Macht".