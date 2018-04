Als Reaktion auf den mutmaßlichen Chemiewaffen-Einsatz in der syrischen Stadt Duma hatten die drei NATO-Partner in der Nacht auf Samstag gut 100 Marschflugkörper auf syrische Militäreinrichtungen abgefeuert, die als Forschungs-, Produktions- und Lagerstätten für Chemiewaffen gedient haben sollen.



Die syrische Regierung sowie ihre Verbündeten Russland und Iran bestreiten einen Chemiewaffen-Einsatz durch die Regierungstruppen in Duma. Moskau und Teheran zählen zu den wichtigsten Unterstützern des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Beide Länder greifen auch militärisch an der Seite Assads in den Bürgerkrieg ein.