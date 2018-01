Zu Ehren des Geburtstagspräsidenten präsentiert eine Ausstellung in Moskau die schönsten Bildcollagen aus dem Internet. Putin: der Puppenspieler, der die Mächtigen der Welt in der Hand hält. Putin: der liebevolle Fellmützenträger, der mit Schoßhündchen posiert. Nicht immer ist klar, was Satire ist - und was inbrünstige Begeisterung für den mächtigsten Mann im Land.