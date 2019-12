Wladimir Putin gestikuliert während einer Pressekonferenz.

Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa

Kremlchef Wladimir Putin hat in dem Fall des ermordeten Georgiers in Berlin eingeräumt, dass es nie ein offizielles Auslieferungsgesuch gegeben hat. Darüber sei nur auf Geheimdienstebene gesprochen worden, sagte der Kremlchef.



Nach seinen Angaben ist von deutscher Seite signalisiert worden, dass der von Russland gesuchte Georgier nicht nach Moskau ausgeliefert werde. Deshalb sei auf ein offizielles Gesuch verzichtet worden. In Berlin hieß es mehrfach, dass man nichts von einem russischen Ersuchen wisse.