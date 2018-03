Wladimir Schirinowski Quelle: Imago



Der 71-Jährige ist Dauerkandidat bei russischen Präsidentschaftswahlen: Er tritt bereits zum sechsten Mal an. Der Chef der ultrakonservativen LDPR-Partei ist bekannt für seine anti-amerikanischen, anti-liberalen und anti-kommunistischen Reden. Viele Beobachter sehen ihn als symbolischen Gegner des Kreml, in politischen Kreisen wird er oft als Clown beschrieben. Obwohl er in den vergangenen Jahren zunehmend an den Rand gedrängt wurde, liefert er weiterhin nationalistische Schimpftiraden in der Duma ab. Umfragen sehen ihn bei etwa fünf Prozent.