In Österreich sorgt die Teilnahme des russischen Präsidenten bei der Feier allerdings für Ärger. Einige in Österreich meinten, so ZDF-Korrespondentin Britta Hilpert, dass die Rolle als Brückenbauer durch so einen "privaten Arbeitsbesuch" eher gefährdet werde. "In der Tat hat ja die EU stets große Mühe, eine einheitliche Meinung in der Außenpolitik zu präsentieren, insbesondere in der Russlandfrage," sagt Hilpert. Dass die amtierende EU-Ratspräsidentschaft ohne Rücksprache mit den EU-Partnern solche Signale setze, mache ihre zeitweilige Führungsrolle in der EU nicht einfacher.