Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed spricht im Fernsehen.

Quelle: Uncredited/ETV/AP/dpa

Bei einem Putschversuch gegen eine Regionalvertretung in Äthiopien sind der Präsident der Region und sein Berater sowie der Chef der äthiopischen Streitkräfte getötet worden. Angreifer hätten versucht, die Macht in der Verwaltungsregion Amhara an sich zu reißen, sagte Nigussu Tilahun, der Sprecher von Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed.



Dahinter steckte demnach der Chef der Sicherheitskräfte der Verwaltungsregion. Der Präsident der Region sowie ein Berater seien in der regionalen Hauptstadt Bahir Dar getötet worden. Der Chef der äthiopischen Streitkräfte sei in der Hauptstadt Addis Abeba von seinem Bodyguard getötet worden. Die zwei Vorfälle hingen zusammen, sagte Regierungssprecher Nigussu. Äthiopiens Regierungschef Abiy hatte bereits am Samstagabend über Twitter die Tat verurteilt.