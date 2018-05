Laura Dahlmeier Quelle: ZDF

Laura Dahlmeier geht ab 12:15 Uhr (ZDF) als Favoritin in den Biathlon-Sprint über 7,5 Kilometer. Die 24-Jährige will dabei die erste Olympia-Medaille ihrer Karriere. Auch Teamkollegin Denise Herrmann hat bei ihrem Olympia-Debüt Chancen auf die vorderen Plätze.



Die Skispringer Richard Freitag und Andreas Wellinger kämpfen ab 13:35 Uhr um den Sieg von der Normalschanze. Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (12 Uhr) startet über 3000 Meter in ihre siebten Winterspiele. Außerdem steht bei den Langläuferinnen die Entscheidung im Skiathlon an, für die Shorttracker wird es über 1500 Meter ernst.