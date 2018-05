Wir sagen hier in Korea: Die Sonne scheint eines Tages auch auf ein Mauseloch. Sung-il Choi, Direktor lokales Olympiakomittee

Sung-il Choi glaubt das nicht. Denn er hat mit dafür gesorgt, dass der Olympiatross nach Kangneung kommt. Er ist Direktor beim lokalen Olympiakomittee von Kangneung. Er will uns unbedingt eine Stelle in einem Waldstück zeigen, von wo aus man auf die neugebauten Eishallen schauen kann: "Das hier war mal eine Mülldeponie, daneben ein Friedhof, sonst nur Wald. Schon jetzt hat sich hier viel verändert", sagt Sung-il Choi und ergänzt: "Wir sagen hier in Korea: Die Sonne scheint eines Tages auch auf ein Mauseloch. So empfinden wir das. Eines Tag wird auch einer grauen Maus, wie wir es sind, etwas Gutes widerfahren und das passiert gerade."