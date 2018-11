Andreas Rosenkranz fertigt seit einigen Jahren Grabmale mit QR-Codes an - und ist damit auf diesem Feld einer der ersten Steinmetze in Deutschland. "Zunächst dachte ich, wie skurril. Ist es aber gar nicht." Die Idee komme aus Japan. "Aber auch bei uns werden die Gräber ja immer kleiner, die Urnenbestattungen nehmen zu." Der Code als Transmitter bahne den Weg zur Internetseite für den Gestorbenen. In seiner Kölner Werkstatt bringt er die grafischen Codes direkt per Sandstrahltechnik auf die Grabsteine auf. "Das ist absolut witterungsfest."