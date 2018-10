Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl in Bayern hatte der mächtige Bauerverband zuletzt die CSU gedrängt sich ihrem Anliegen anzunehmen. Die Unterstützung der Landwirte im Wahlkampfendspurt wollte die von schlechten Umfragen gebeutelte Partei nicht aufs Spiel setzen. Vehement setzten sich die Christsozialen in der Koalition für eine Verschiebung des Verbots ein. Mit Erfolg: Durch die Aufschiebung sei nun auch in Zukunft Ferkelzucht in Deutschland möglich, verkündete CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nach dem Koalitionsgipfel.