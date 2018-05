Für über 21.801 Badestellen am Meer, in Seen und Flüssen haben die Europäische Umweltagentur und die EU-Kommission in ihrem Bericht akribisch aufgelistet, ob die Wasserqualität "ausgezeichnet", "gut", "ausreichend" oder "mangelhaft" ist. Bei "mangelhaft" sollte die Badestelle gesperrt oder vom Baden abgeraten werden. Ausgewiesen wurden die Ergebnisse der Messungen von 2017 für alle 28 EU-Staaten sowie für die Schweiz und Albanien.