Die Badewasserqualität in Deutschland ist überwiegend gut. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Flüsse, Seen oder Küsten: Wo lässt es sich in Deutschland sauber baden? Diese Frage beantwortet der jährliche Bericht zur Badegewässerqualität, den die Europäische Umweltagentur (EEA) an diesem Dienstag vorstellt.



Im Vorjahresbericht hatte die Behörde den deutschen Gewässern ein überwiegend gutes Zeugnis ausgestellt: Demnach erfüllten 97,8 Prozent der knapp 2.300 untersuchten deutschen Badestellen die EU- Mindeststandards. 91 Prozent bescheinigte der Bericht sogar eine ausgezeichnete Qualität.