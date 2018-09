Zu dem Erfolg trug auch Google bei. Der Konzern schloss ein lukratives Abkommen mit der Mozilla Foundation. Gegen eine jährliche Zahlung wurde dem Suchmaschinenkonzern ein fester Platz in der Browser-Oberfläche garantiert. Doch Google ließ den Vertrag auslaufen, investierte lieber in seinen eigenen Browser. Mit Erfolg: Google Chrome ist mittlerweile der am meisten verbreitete Browser weltweit, und hat im vergangenen Jahr auch in Deutschland Firefox überholt. Zwölf Jahre nach der Erstveröffentlichung galt der schlanke Firefox als träge und technisch überholt.