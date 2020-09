Das Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess".

Quelle: Kyodo/dpa

Nach zweiwöchiger Quarantäne wegen des neuartigen Coronavirus sollen morgen die ersten Menschen von Bord des Kreuzfahrtschiffes in Japan gehen dürfen. Die Ausschiffung werde wohl bis Freitag dauern, teilte der japanische Gesundheitsminister Katsunobu Kato mit.



Die Zahl der mit Sars-CoV-2 infizierten Passagiere und Crewmitglieder war am Vortag um weitere 99 auf 454 gestiegen. Alle Infizierten wurden in Kliniken gebracht. Inzwischen sollen auch von allen noch an Bord verbliebenen Passagieren Proben genommen worden sein.