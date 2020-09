Rettungskräfte arbeiten an der Unfallstelle in Quanzhou.

Quelle: Lin Shanchuan/XinHua/dpa

Nach dem Einsturz eines als Quarantäne-Unterkunft genutzten Hotels in der chinesischen Stadt Quanzhou hat sich die Zahl der Todesopfer auf mindestens zehn erhöht. 23 Menschen wurden noch vermisst, berichtete der Staatssender CCTV. Nach dem Einsturz am Samstag wurden demnach 38 Menschen aus den Trümmern gerettet und ins Krankenhaus gebracht.



Die Rettungsarbeiten dauerten noch an. Eine erste Untersuchung ergab, dass Renovierungsarbeiten der Auslöser für das Unglück gewesen sein könnten.