Ein Flugzeug mit US-Passagieren vom Quarantäneschiff.

Quelle: Sadayuki Goto/Kyodo News/AP/dpa

Die USA haben Hunderte ihrer nicht infizierten Landsleute von Bord des in Japan unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes ausgeflogen. Zwei von der US-Regierung gechartete Flugzeuge hoben am Morgen in Tokio ab.



Die "Diamond Princess" steht seit zwei Wochen wegen des neuartigen Virus Sars-CoV-2 unter Quarantäne. Bislang sind 355 Infektionen unter Menschen von Bord des Schiffes bestätigt. Auch Kanada, Hongkong und Israel wollen laut japanischen Medienberichten ihre Landsleute von Bord des Schiffes zurückholen.