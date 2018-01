Für den Bank-Analysten Dieter Hein von Fairesearch zeigen sich hier ein Versagen des Aufsichtsrats und die Folgen der Fokussierung aufs Investmentbanking. Die dort eingegangenen Risiken habe man nicht unter Kontrolle, sagt er gegenüber dem Wirtschaftsmagazin makro. Zudem hätten die Bank selbst und ihre Eigentümer nichts davon: 38 Milliarden Euro habe man in den letzten zehn Jahren an frischem Eigenkapital bei Aktionären einsammeln müssen, "damit sie die 33,4 Milliarden an Erfolgsboni zahlen können, weil sie das im Geschäft nicht erwirtschaften".