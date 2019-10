Es war immer die Priorität meiner Regierung, den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU am 31. Oktober sicherzustellen. Queen Elizabeth II

Inhaltlich gab es wenig Überraschendes. Recht und Ordnung sollen gestärkt, Geld in das Gesundheitwesen investiert werden. Doch schon beim ersten Satz wurde klar: Diese Rede ist weniger die Ankündigung konkreter politischer Absichten, als ein vages Zukunftsversprechen: "Es war immer die Priorität meiner Regierung, den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU am 31. Oktober sicherzustellen." Mehr hätte Johnson die Queen auch kaum sagen lassen können, ist es doch heute, 17 Tage vor dem geplanten Austritt, immer noch völlig unsicher, ob und wie der Brexit wirklich kommt.



In Brüssel wird derzeit wieder verhandelt. Bis Mittwochabend müsste eine Einigung zustande kommen, damit sie am Samstag vom Parlament verabschiedet werden kann, rechtzeitig, bevor das Benn-Gesetz den Premier dazu zwingt, eine weitere Verlängerung in Brüssel anzufragen. Doch niemand weiß, was in den nächsten Tagen geschieht.