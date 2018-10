Europakarte mit den Ländern der Eurozone. Quelle: Arne Dedert/dpa

In der Eurozone ist die Arbeitslosenquote im August auf den tiefsten Stand seit fast zehn Jahren gefallen. Die Quote sei um 0,1 Punkte auf 8,1 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Eurostat mit. Das ist die niedrigste Quote, die seit November 2008 im Euroraum verzeichnet wurde.



Ein Jahr zuvor hatte die Arbeitslosenquote noch deutlich höher bei 9,0 Prozent gelegen. Seit der Hochphase der Euroschuldenkrise hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt im gemeinsamen Währungsraum verbessert.