Die Arbeitslosenquote in der Eurozone ist erneut gesunken. Quelle: Oliver Berg/dpa

Der Arbeitsmarkt der Eurozone profitiert immer stärker vom Wirtschaftsaufschwung im gemeinsamen Währungsraum. Im Februar fiel die Arbeitslosenquote auf 8,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Dezember 2008.



Trotz der Besserung zeigen sich weiterhin große Unterschiede zwischen den Euroländern: In Griechenland (20,8 Prozent) und Spanien (16,1 Prozent) ist die Quote sehr hoch, in Deutschland (3,5 Prozent) dagegen sehr niedrig.